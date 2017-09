TMW RADIO - La Russa: "Mercato Inter mi convince a metà. Bene Spalletti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'onorevole Ignazio La Russa è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della nuova Inter e dell'attualità legata al mondo del pallone.

Maradona ha detto che Icardi non sarà mai come Higuain...

"Speriamo che non sia mai come Higuain visto che è in una fase di flessione. Icardi invece è in fase di crescita: può essere meglio dell’attaccante bianconero".

Come valuta il mercato dell’Inter?

"Non mi ha completamente convinto: lo avrei considerato un ottimo mercato con l’acquisto di Schick e senza vendere uno tra Medel e Murillo. SchicK può spaccare le partite, Keita – che era un obiettivo nerazzurro - invece no. Abbiamo vinto molti campionati ad agosto (ride, ndr), ma l’Inter deve correre per vincere lo scudetto, poi dove arriva, arriva. La Juventus quest’anno parte più sfilacciata, complice la partenza di Bonucci e l’età dei giocatori che si è alzata. Penso che i bianconeri faranno qualche passo falso in più rispetto alle passate stagioni".

Spalletti la convince?

"Come persona non l’ho mai considerato un mostro di simpatia, ma è molto bravo come allenatore. L’Inter ha avuto molti allenatori bravi e preparati: Mancini è all’altezza di Spalletti, ma dopo 5 partite vinte consecutivamente ha iniziato a ballare, stesso discorso Pioli: l’allenatore da solo non basta mai. Mourinho, che considero il migliore, vince anche perché ha grandi giocatori. Dipenderà dai calciatori, non da Spalletti".

Agnelli nuovo presidente dell’ECA. Questo può cambiare qualcosa per le squadre italiane nello scenario europeo?

"Faccio i complimenti ad Agnelli per questa carica. Rummenigge non ha cambiato il livello delle squadre tedesche, quindi non credo succederà qualcosa in chiave Italia. Mi auguro che Agnelli faccia bene in questa nuova nomina".