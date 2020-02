vedi letture

tmwradio La Russa: "Vidal più pronto di Eriksen ma alla lunga sarà meglio il danese"

Nel suo intervento a TMW Radio, Ignazio La Russa, ha parlato anche di Eriksen e del fatto che non sia ancora entrato al 100% all'interno degli schemi di Conte all'Inter: "Vedremo come giocherà in Europa League. Conte è un allenatore che ha sempre messo in campo i giocatori dopo averli considerati pronti. Eriksen ha un'altra filosofia di gioco, vuole prima fargli capire il suo e poi schierarlo sempre. Ecco perché voleva Vidal. Meglio il danese del cileno? Era più pronto Vidal, ma alla lunga può essere meglio Eriksen".

