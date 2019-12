TMW RADIO - Lanna: "Fiorentina, dura segnare senza Ribery e Chiesa"

© foto di Federico De Luca

Marco Lanna, ex giocatore, su TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Tra poco in campo Fiorentina e Roma...

"Sarà una partita bella e aperta, sono due squadre che provano a giocare a calcio. Le assenze di Chiesa e Ribery nella Fiorentina sono pesanti, potrebbe aver difficoltà nel segnare questa sera. La Roma ha forse la rosa più completa degli ultimi anni e sta facendo un ottimo campionato. In estate hanno lavorato molto sulla testa di Dzeko, che all'inizio si immaginava già all'Inter. Gli hanno presentato un progetto, con l'idea di costruire una squadra in grado di competere su tutti i fronti. La Roma migliora di partita in partita, gli manca un po' di continuità ma può mettere in difficoltà tutti".

Su Montella:

"Non credo sia molto amato a Firenze, sta pagando la mancanza di risultati. Sul gioco non gli si può dire nulla, ma la mancanza di un finalizzatore da 15 gol penalizza tutti. Ad eccezione dei primi anni nella Fiorentina, non ha fatto benissimo. Nella scorsa stagione ha raggiunto la salvezza soltanto all'ultima giornata e in questa è partito così così. Può essere l'anno della verità. Manca qualcosa alla squadra, soprattutto adesso senza Chiesa e Ribery. Con un piccolo sforzo in estate avrebbe potuto fare molto di più in campionato".

Chiesa anche è in difficoltà...

"Quando sogni, o sfiori, di andare in un club importante come la Juventus e poi ti trovi a rimanere in una squadra incompleta puoi soffrire mentalmente un po' all'inizio. Poi non è stato bene neanche fisicamente, ha avuto degli infortuni che lo hanno bloccato".

La lotta Champions?

"Le due romane sono le più accreditate, poi l'Atalanta potrebbe essere il terzo incomodo. La Roma è più completa, ma la Lazio negli 11 titolari è una delle più forti della Serie A. La Dea di Gasperini non è facile da affrontare, ma ha la Champions e non ha una rosa lunghissima".

Lo stacco e il gol di Ronaldo con la Sampdoria?

"All'inizio pensavo che il cross di Alex Sandro fosse una palla persa, mi sembrava troppo lungo, ma poi ho visto il salto di Ronaldo che non solo ha colpito bene la palla, ma gli ha dato anche la direzione giusta. Murru poteva fare di più? Troppo difficile saltare all'indietro con un avversario lì, non poteva fare di più. L'unico modo per impedirgli di saltare così tanto sarebbe stato marcarlo a uomo, da molto più vicino, usando l'esperienza per sbilanciarlo".

Ranieri ha dato più tranquillità alla Samp?

"Quando è venuto Di Francesco pensava che gli costruissero una squadra diversa. Nel suo credo del 4-3-3 servono determinati esterni, che in rosa non c'erano. Ranieri ha rimesso tutte le cose al posto giusto. È un allenatore po' più libero, non ha un vincolo nel modulo fisso e si adatta ai giocatori a disposizione. È molto intelligente e ha lavorato molto sulla testa del gruppo, che aveva perso la fiducia nei propri mezzi. Alcuni elementi, rispetto all'anno scorso, erano irriconoscibili".

Sul rendimento non entusiasmante di Quagliarella:

"All'inizio di stagione era da solo lì davanti e ha fatto fatica a reggere l'intero peso dell'attacco. Anche lui, come i suoi compagni, è invischiato nell'ansia della classifica. Nel momento in cui la squadra si toglierà da questa situazione, rivedremo i colpi del Quagliarella che conosciamo".