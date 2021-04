tmw radio Lanna: "Meglio Vlahovic o Scamacca di Belotti per l'attacco della Roma"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex difensore Marco Lanna ha parlato del prossimo attaccante della Roma, rispondendo alla domanda: meglio Belotti o Vlahovic? Ecco il suo pensiero: "Dipende dall'indirizzo del progetto e dalla possibilità di spese. Uno come Vlahovic, oppure Scamacca per dirne un altro, costa qualcosina in più ma ti fa vedere più a lungo termine. Con Belotti compri un ottimo giocatore, ma per vincere l'anno prossimo. Io prenderei più un Vlahovic".