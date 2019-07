TMW RADIO - Laurini: "Gruppo straordinario. Nostro attacco fortissimo"

Fonte: dall’inviato a Prato allo Stelvio, Sebastian Donzella

© foto di Federico De Luca

Vincent Laurini, uno dei primi acquisti di quest'estate del Parma, è intervento sulle frequenze di TMW Radio direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio: "Sono state due settimane belle perché abbiamo lavorato bene. Ho trovato una grande squadra e un gruppo straordinario. Sono felice di essere venuto qua e non vedo l'ora di continuare la seconda parte del ritiro in Austria".

Un'opinione sui nuovi acquisti, come Karamoh?

"Quando sono da solo con loro parliamo in francese, in gruppo invece parlano italiano. E' un bel segnale perché dimostrano di volersi inserire nel migliore dei modi. I nuovi acquisti hanno portato qualità, Karamoh e Cornelius sono bei giocatori. Oltre al ritorno di Inglese che farà molto bene".

È uno specialista delle salvezze, ne ha conquistate due con l'Empoli e una con la Fiorentina. Sarà di buon auspicio?

"Speriamo di conquistare la salvezza. La Serie A è sempre un campionato difficilissimo. Tante squadre lottano per quest'obiettivo, noi dobbiamo lavorare e farci trovare pronti".

Dieci anni fa festeggiava il passaggio dall'Eccellenza alla Serie D...

"Se mi avessi detto dieci anni fa che ora sarei in Serie A non c'avrei creduto. E' stato un percorso difficile fatto di sacrifici e sono orgoglioso di essere arrivato in Serie A"

Come valuta il reparto offensivo?

"I nostri attaccanti hanno un potenziale enorme. Inglese è fortissimo, Gervinho è una freccia e anche Sprocati è un buon giocatore. Spero facciano tanti gol".

Parliamo di Firenze, è rimasto aggiornato sui viola?

"Ho tanti amici, li sento spesso. Ormai sono un giocatore del Parma e penso solo al Parma"

Che tipo di mister è D'Aversa?

"E' un mister molto preparato e bravo anche perché ha giocato fino a poco tempo fa. Ci aiuta su tanti aspetti, carica tanto la squadra e non lascia niente al caso".