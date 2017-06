TMW RADIO - Lazio, Marusic è arrivato a Paideia per le visite mediche

Fonte: Dario Marchetti

Il prossimo acquisto della Lazio, Adam Marusic, esterno di proprietà dell'Oostende, è arrivato poco fa presso la clinica Paideia per effettuare le visite e i controlli di routine seguito dal dottor Rodia. In serata dovrebbe lasciare la Capitale per poi tornare in Italia e aggregarsi direttamente in ritiro con mister Simone Inzaghi.