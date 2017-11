TMW RADIO - Lazio, Murgia: "A Genova tosta. Inzaghi ci dà la carica"

Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

Evento in casa Lazio presso il nuovo Macron Store in centro a Roma, dove hanno presenziato diversi calciatori biancocelesti. Tra questi, il giovane centrocampista Alessandro Murgia: "A Genova sarà difficile, la Sampdoria è forte e in casa fa un grande gioco. Siamo però concentrati su questa partita, vogliamo ripartire. Siamo una grande squadra, ogni domenica giochiamo per vincere".

Il discorso di Inzaghi martedì?

"Ci trasmette sempre la carica giusta, sappiamo che con l'unione possiamo raggiungere grandi traguardi. Stiamo facendo bene. Veniamo da mesi pieni di partite, non è facile gestire gli impegni ma grazie al nostro staff siamo pronti".

I miei progressi rispetto allo scorso anno?

"Non spetta a me dirlo, penso solo a lavorare con i piedi per terra. Ogni giorno per me è importante per crescere e lavorare".