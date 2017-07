TMW RADIO - Lazio, Parolo: "Mi girano le scatole per il quarto posto mancato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da TMW Radio a margine della presentazione delle nuove maglie della Lazio, il centrocampista biancoceleste Marco Parolo commenta l'inizio della prossima stagione: "Ora inizia il bello, perché con la stagione nuova c'è la voglia e la carica per fare bene. Non sarà semplice, ma sarà compito nostro evitare certi errori fatti due anni fa. I buoni propositi ci sono, come la voglia di far bene".

Fare meglio?

"Fare bene, vuol dire fare un campionato come quello dell'anno scorso, giocando alla pari con tutti. Sinceramente mi girano le balle per non essere arrivato quarto: quest'anno varrebbe un posto di più in Champions. Ma è inutile dove può arrivare la Lazio".

È ora di battere la Juve?

"Prima o poi ce la faremo, prima o poi ce la farò anch'io. Nel calcio non ci sono squadre imbattibili, ci proveremo: partiamo in ritiro carichi, sapendo che c'è un obiettivo. Vediamo come procede questa che è la parte divertente".