TMW RADIO - Lazio, Wallace: "Le abbiamo provate tutte oggi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Lazio Wallace ha commentato così in zona mista la gara pareggiata per 0-0 contro la Spal: “Oggi le abbiamo provate tutte, abbiamo lavorato tanto in settimana per fare una buona partita poggi. Peccato che la palla non è entrata, dobbiamo lavorare bene per la prossima partita. Non eravamo molli, abbiamo sbagliato qualche cosa e la palla non è entrata. Felipe? Dobbiamo lavorare bene senza di lui che è infortunato, chiunque giochi ha la nostra fiducia. Non siamo preoccupati del risultato, conosciamo la nostra qualità. Dobbiamo lavorare e parlare di meno. Alla prossima si vedrà la forza della Lazio”.