tmwradio Lazzari: "Pirlo deve trasmettere le sue idee. Dybala deve essere lasciato libero"

vedi letture

L'ex centrocampista, Andrea Lazzari, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato anche della nuova Juve di Pirlo e di Paulo Dybala: "Sicuramente allenare è un'altra cosa, hai a che fare con 25 teste diverse. Per me a livello di gestione di gruppo può essere buono avere un tecnico che ha appena smesso di giocare ed ha passato tanti anni in grandi spogliatoi. Dalle prime interviste, ci sono i presupposti per vedere un bel gioco. Deve essere bravo a trasmettere le sue idee".

Dybala sarà valorizzato?

"Per me non deve giocare come mezzala, ma bensì come trequartista, al massimo esterno con libertà di movimento. Non lo puoi mettere in un ruolo, gli devi dire di partire lì e fare quello che vuole: è un 10, e va lasciato libero di esprimersi al meglio. Nelle ultime partite ha giocato insieme a Ronaldo e l'ha fatto anche bene: è di quei giocatori che non hanno un ruolo, se non quello di esprimere qualità in ogni zona del campo. Idem per Bernardeschi, anche se si presta di più a fare la mezzala".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.