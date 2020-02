vedi letture

tmwradio Lecce, Donati: "In estate mi voleva il Genoa, poi non so cosa sia successo..."

Giulio Donati e la trattativa estiva non andata a buon fine con il Genoa. Anche di questo ha parlato il difensore del Lecce nel corso dell'intervista rilasciata questo pomeriggio a TMW Radio: "In estate c'erano state voci più o meno concrete, come il Genoa. Poi non so cosa è successo, ma avranno fatto altre scelte. Siamo rimasti fermi in estate, poi ho fatto un bel lavoro in inverno ed è arrivata la chiamata del Lecce. Sono contento di farmi trovare pronto da subito".

