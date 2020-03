tmwradio Ledesma: "In Argentina ancora non hanno capito bene la gravità del virus"

L’ex capitano della Lazio, Cristian Ledesma, è intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare dell’emergenza Coronavirus tra Italia ed Argentina. Di seguito alcune battute: "Io non esco da più di 15 giorni. Mia moglie che è uscita per fare la spesa ha trovato tanta fila al supermercato ma poca gente in giro. Quelle persone che escono senza valido motivo non hanno rispetto delle persone che sono morte e di tutte le altre che fanno sacrifici. Nel nostro comprensorio abbiamo sentito un paio di volte l’ambulanza e ci ha fatto preoccupare anche perché il virus non sempre si manifesta tramite sintomi".

In Argentina che situazione c’è in questo momento?

"In Argentina ancora non hanno capito bene la gravità del virus. Le attività sono state fermate quasi tutte ma le persone non sono consapevoli e io ho paura per la mia famiglia. Noi siamo 9 fratelli e solo uno è qui in Italia, tutti gli altri sono in Sud America".

