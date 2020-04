tmwradio Lippi: "Non allenerò un club. Se ricomincerò sarà per una Nazionale"

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi, ha parlato a TMW Radio affrontando anche l'argomento relativo al suo futuro: "Non vorrei tornare in un club. Se per caso tra qualche mese mi venisse di nuovo voglia di allenare, magari mi piacerebbe una Nazionale, non così lontana come quella cinese. Magari per conoscere anche un Paese nuovo".

