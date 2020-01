© foto di Federico Gaetano

Intervenuto a TMW Radio, il direttore generale del Catania, Pietro Lo Monaco, ha parlato anche dei tanti parametro zero arrivati in Italia negli ultimi anni e del mercato dell'Inter: "Parto da un principio: i parametri zero non sono mai a zero, ma quasi. E bisogna vedere il quasi quanto costa. Pogba alla Juventus è costato un inferno di commissioni. Eriksen? Bene fa l’Inter a chiuderlo, è una grande occasione perché vista la sua situazione contrattale lo si può prendere a condizioni vantaggiose. Fa lievitare la cifra tecnica della rosa. Bel colpo di Marotta che non si smentisce e dimostra di avere una grande predisposizione".