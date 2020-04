tmwradio Lo Monaco non ha dubbi: "Per la Serie A, non riprendere sarebbe un default"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a Maracanà, su TMW Radio, ha parlato della possibile ripresa dei campionati dopo l'emergenza Covid-19. Ecco un estratto dell'intervista: "Gravina in questo momento è sicuramente combattuto. Innanzitutto dall'evidenza, che porta a non ripartire, poi dalla necessità di andare avanti. La Serie A ha la necessità di chiudere il campionato per via dei diritti televisivi. E' uno spauracchio quello dei ricorsi. Oggi non c'è la possibilità di chiudere i campionati ma, visti i protocolli, forse solo la Serie A può rimettere in piedi la macchina, giocando a porte chiuse. Ma sarebbe un altro calcio. Il problema però sono i diritti televisivi. Per la Serie A, non riprendere sarebbe un default. Siamo in una situazione eccezionale. La pandemia sta mettendo l'economia in ginocchio ed è fuoriluogo pensare che la macchina calcio possa avere dei privilegi. Servono soluzioni eccezionali a una situazione eccezionale".

