Lotti: "Spadafora troppo cauto, gli ho detto e gli dico di decidersi"

Luca Lotti, politico, parlamentare ed ex Ministro dello Sport dal 2016 al 2018, è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radio: "I temi del calcio e dello sport possono sembrare secondari ma non lo sono. L'attendismo lo condivido solo se è preludio a una decisione chiara e una scelta certa. Se i protocolli che saranno concordati si riveleranno chiari, non vedo perché non discutere della data di ripartenza. Se invece dovesse essere solo un modo per prendere altro tempo, si farebbe il male del calcio. E non dei ventidue ragazzi viziati a giocare in calzoncini corti, ma la riflessione è ben diversa: se non diamo certezze a un mondo come il calcio, diventa un problema economico ancora prima che sociale. L'operato di Spadafora? Non mi permetterei nemmeno sotto tortura di parlare pubblicamente del suo operato, ciò che ho da dirgli semmai, anche quando le cose non va bene, gliele dico nelle forme che conosco: atti parlamentari, emendamenti... Se sbaglia a non allargare agli sport le risorse del Decreto liquidità glielo dico, così come quando investe un miliardo di euro glielo sport gli dico bravo. Ho visto un po' troppa cautela, gli ho sempre detto di decidersi perché non c'è peggior cosa dell'incertezza".