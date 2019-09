TMW RADIO - Lucchesi: "Juve-Atletico test verità. Petrachi intenditore"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale di Fiorentina e Roma, a TMW Radio:

Le difficoltà della Juventus di Sarri...

"Indubbiamente c'è un problema. Non c'è un grandissimo clima interno. La Fiorentina ha fatto una buona partita, ma la Juventus vera queste partite le vince. Non ha fatto la gara neanche da terza Juve. Come arriva alla sfida contro l'Atletico? Credo possa essere un ottimo test, in coppa certi giocatori hanno motivazioni più grandi. Certo se ci dovesse essere una prestazione non buona, allora ti dico di approfondire le cause".

Il Napoli affronta il Liverpool...

"Il Napoli avrà poco da perdere, tutto quello che viene è guadagnato. L'anno scorso si arrese con onore. Il mercato estivo mi è piaciuto, hanno avuto obiettivi mirati".

Icardi al PSG?

"Era un'operazione che si sapeva poteva succedere. Ho capito che aveva una squadra dietro quando Icardi ha fatto causa all'Inter".

Il pareggio contro la Juventus è ossigeno per Montella...

"A livello di risultati la serie è negativa. Non è facile per lui perché ha avuto la rosa completa molto tardi, ma comunque dovrà metterci qualcosa in più".

La Roma ha scelto Fonseca...

"Personalmente non avrei potuto fare questa scelta perché non lo conosco. Petrachi è un intenditore: parla poco ma lavora bene".

Quanto sei curioso per vedere l'Atalanta in Champions?

"Tanto. In campionato sta facendo bene ma non benissimo, però rimane una grandissima favola. Una società da prendere come modello".