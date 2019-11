TMW RADIO - Luiso: "Di Francesco ha sbagliato ad andare alla Samp"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex attaccante Pasquale Luiso è intervenuto su TMW Radio per parlare di Eusebio Di Francesco e non solo: "Non sarei andato lì dopo la Roma. Era affascinato e il presidente lo avrà coinvolto molto. Aveva fatto bene a Roma, ma sono scelte. Ha perso pure lui l'entusiasmo magari nel passare da Roma a Genova. Serviva un attaccante, non può esserci solo Quagliarella. Fabio sta attraversando un momento non brillantissimo. Vedremo se ripareranno a gennaio. E poi serve più tranquillità e Ranieri la sta dando e sta ottenendo qualche risultato".