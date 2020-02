vedi letture

tmwradio M. Donati: "Una gioia veder giocare l'Atalanta. Gasperini? Arduo migliorare"

"È una gioia vedere giocare l’Atalanta". Questo il pensiero dell'ex orobico Massimo Donati, che ai microfoni di TMW Radio parla così della formazione orobica: "Funziona tutto alla perfezione. Con il Valencia tutto può succedere ma credo che l’Atalanta abbia le carte in regola per passare il turno. Conosco bene Gasperini e so che ce la metterà tutta per passare il turno. Migliorare il ciclo di Gasperini? Migliorare è difficile, mantenere lo stesso standard si può. Ci vuole un po’ di fortuna e una buona organizzazione societaria. Bisogna continuare a lanciare i giovani. È riuscita a vendere Kulusevski, un ragazzo che ancora deve dimostrare tutto, a 40 milioni".