TMW RADIO - Maifredi: "Ancelotti? Non aveva una pistola alla tempia"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

L'ex tecnico Gigi Maifredi ha detto la sua sul momento del Napoli e dello status di Ancelotti, nel suo intervento a TMW Radio di ieri: "Nessuno gli ha messo la pistola alla tempia. Quando sposi una società, lo fai in toto. Altrimenti non firmi. Ammutinamento? Il pensiero dell'allenatore deve essere importante. Qui la società pensa che sia utile andare in ritiro e non vuole ascoltare l'allenatore. E questa è una brutta cosa. A me non è mai capitata una cosa del genere. L'allenatore deve lavorare per la società, deve essere bravo a portare sulla strada indirizzata dalla società il gruppo. Ancelotti ha dimostrato che il meglio lo ha dato da altre parti. Se la legge è uguale per tutti ,anche lui sta rischiando molto".