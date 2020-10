tmwradio Maniero: "Eriksen mi faceva impazzire, ora non si capisce il problema"

Per parlare di Nazionale e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Filippo Maniero

a prendere la parola ieri: "Negli ultimi giorni credo che con il Covid sono state colpite entrambe. Per il Milan la buona notizia è il ritorno di Ibrahimovic dopo la positività, bisognerà vedere come sta. Vedremo come arrivano dal punto di vista fisico e mentale".

Dubbio Eriksen, che in Nazionale segna e vuole giocare. Cosa fare?

"Onestamente il giocatore che abbiamo ammirato al Tottenham mi piaceva da morire. Ti faceva divertire, si vedeva la qualità straordinaria. A Milano è difficile capire, non lo abbiamo visto a quel livello. Non si è capito se è dovuto a qualche problema. Mi auguro per i tifosi dell'Inter che torni a grandi livelli, perché può fare la differenza".