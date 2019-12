© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Maniero, ex attaccante, è intervenuto durante Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, parlando tra le altre cose anche di Gasperini: "E' pronto per un top club. Le qualità le vedi a lungo termine. Lui è da un po' di anni che sta facendo bene all'Atalanta. Nelle grandi squadre non ti danno però il tempo che puoi avere in altri club che hanno meno ambizioni. Vedi Ancelotti, che dopo poco più di un anno è stato esonerato".

Clicca sul podcast per ascoltare l'intervista completa a Filippo Maniero!