Filippo Maniero, ex attaccante, ha detto la sua su CR7 ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà: "Dal punto di vista fisico solo lui può sapere come sta, se il ginocchio gli da fastidio. Credo che società e tecnico sappiano anche. Il comportamento quando è uscito? Non riesco ad accettarle, sia se le fa un campione che un giocatore normale. Ci deve essere rispetto per chi entra e per i compagni. Deve essere più arrabbiato chi entra solo per 10-15 minuti".