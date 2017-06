TMW RADIO - Mannini: "Giusto cedere Schick. Skriniar? Da valutare ad alti livelli"

Fonte: Dal nostro inviato a Milano Marittima Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Moreno Mannini, grande ex della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sulle prime mosse di mercato dei blucerchiati: "Per adesso il mercato è stato solo in uscita. Speriamo che compri anche. Servono entrato soddisfacenti per fare una buona stagione. Schick alla Juventus? Quando hai un giocatore di un certo livello in una società come la Samp non ci può stare. Adesso serve una squadra dal settimo al decimo posto. Schick ha ambizioni diverse. Muriel? Parte sempre molto bene in stagione ma poi si arena. E' bravo, può fare gola, ma deve ancora dimostrare di essere all'altezza. Skriniar? Ha fatto un buon campionato ma deve confrontarsi con formazioni dove non ci sono spazi per gli errori".

