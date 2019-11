Luciano Marangon, ex difensore, a TMW Radio durante 'TestaCoda' ha commentato così la situazione del Napoli:

"De Laurentiis sta gestendo male la situazione a Napoli. Capita un momento di crisi dopo anni di vertice, ma non è corretto trattare dei professionisti come dei ragazzini, portandoli in ritiro senza dirgli nulla. La forma è stata sbagliata, sto con la squadra e con i giocatori. Un conto se fosse stata la Primavera, con la quale puoi avere degli atteggiamenti per far educare i giovani giocatori. Il rapporto De Laurentiis-Ancelotti? Carlo non è sereno, si vede, lui ha bisogno di tranquillità. Non è una situazione piacevole e da fuori mi sembra molto strana. Era già accaduto con Sarri e Mazzarri, per il carattere che ha non riesce a creare nulla per tanto tempo con fa per esempio Agnelli".

Se sta usando questa situazione come scusa per vendere i migliori giocatori senza ricevere le critiche dei tifosi?

"Possibile. L'ha fatto con Sarri e prima con Higuain. Vuole avere la gente dalla sua parte. Ci sta che voglia vendere i top player, la sua storia dimostra che vuole fare i soldi con il calcio. Il modo migliore per farlo è acquistare giocatori giovani e poi rivenderli a cifre superiori".