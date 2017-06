TMW RADIO - Marchionni: "Io al Parma? Magari. Borja, che perdita per i viola"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante viola Marco Marchionni ha parlato nel corso della trasmissione di TMW Radio realizzata da Firenzeviola.it "Garrisca al vento" a proposito del momento della Fiorentina.

Cosa pensa di quello che sta avvenendo in casa viola?

"Nei giorni del mercato si parla sempre di tutto, poi bisogna vedere cosa si concretizzerà. Se i giocatori della Fiorentina sono cercati, vuol dire che hanno fatto bene. I viola hanno fatto un ottimo lavoro perché sono arrivati sempre in Europa".

Che perdita sarebbe per Pioli quella di Borja Valero, destinato all'Inter?

"Sicuramente è una perdita importante, perché è stato il centrocampista più continuo della rosa. E' chiaro però che sono passati tanti anni dal suo approdo a Firenze e sono convinto che Corvino abbia già in mente i nomi dei possibili sostituti".

Intanto Bernardeschi sembra essere sempre più vicino alla Juventus...

"La rivalità storica c'è da sempre tra Fiorentina e Juve ma sono dell'opinione che non serva a niente trattenere un giocatore controvoglia. Quando sono arrivato a Firenze ho trovato una seconda famiglia, sono stato accolto molto bene perché la piazza capì subito che ero arrivato per rimettermi in gioco. Nei primi 7-8 mesi abbiamo fatto qualcosa di incredibile con Prandelli. Se Bernardeschi vuole lasciare Firenze dovrà dirlo, è chiaro che deve sapere che lasciando la Fiorentina abbandonerà una grande squadra".

Crede che Chiesa possa essere un punto di ripartenza fondamentale per la Fiorentina che sta nascendo?

"E' un giocatore molto interessante che si è meritato la grande fiducia che un anno fa gli ha dato Sousa. La Fiorentina fa bene a ripartire da lui come simbolo".

Come interpreta le parole di Andrea Della Valle sulla volontà di fare un passo indietro?

"Non certo come quelle di un patron che vuole vendere o di una persona che vuole il male della Fiorentina. Lui più che un presidente è un primo tifoso e sono certo che farà una squadra competitiva, esattamente come avvenuto con Prandelli, Montella e Sousa. Pioli è un allenatore molto bravo e sono convinto che riporterà in alto la Fiorentina".

Il suo futuro?

"Ho 36 anni ma mi sento ancora bene e vado ad allenarmi sempre con il sorriso. Aspetto una proposta, la categoria non conta, basta giocare e dare il massimo. Il Parma? Magari, non so però se hanno l'intenzione di prendere un giocatore come me. Sarebbe bello poter tornare in una squadra dove mi sono trovato così bene".