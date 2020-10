tmwradio Marcolin: "Immobile studia da titolare con l'Italia, ma la Lazio gioca in un altro modo"

L'ex calciatore Dario Marcolin, oggi allenatore e voce tecnica di DAZN in commento, è intervenuto in diretta a TMW Radio per parlare del momento poco felice di Ciro Immobile in Nazionale: "Io faccio l'esempio di tanti altri: Messi, per esempio, gioca in un modo nel Barcellona e in un altro con l'Argentina. La questione è anche di sistemi di gioco, e certo, qualcuno si aspetterebbe gli stessi numeri della Lazio, ma mi sembra che ancora là davanti non ci sia il titolare definitivo per Mancini. Tra Immobile, Caputo e Belotti, secondo me, agli Europei giocherà chi arriva più in forma a maggio. In Nazionale, Immobile fa la prima punta da solo mentre nella Lazio gioca in coppia. Sta comunque studiando per fare il titolare all'Europeo".