tmwradio Marelli: "Dovremo fare tutti come i giapponesi per le strette di mano"

Luca Marelli, ex arbitro di calcio, è intervenuto ieri nel corso della trasmissione Stadio Aperto in onda su TMW Radio: "Qualche giorno fa ho sentito un amico medico e gli ho chiesto, se ogni anno 1,5 miliardi di persone sono colpite dal coronavirus del raffreddore, e di questo ci sono segnali dal 2000 avanti Cristo, se troveremo un vaccino. Spero che succeda, ma non sarà presto. Dobbiamo però metterci in testa che dovremo convivere con questo virus, mantenendo le distanze per qualche periodo, non vivendo come fino a fine febbraio. Un minimo di incertezza sulla salute riguarderà tutti, anche io quando, probabilmente il 4 maggio, riaprirò lo studio correrò qualche rischio. Sarà anche surreale ricevere clienti con le mascherine, ma è così. Sappiamo che persone sane superano questo virus abbastanza facilmente, anche se in tempi lunghi. Spero che non ci sia la paura ogni giorno, ma possiamo affrontare questo panorama e non possiamo stare a casa per 2 anni. Chi va ad arbitrare le partite dei Regionali avrà le stesse garanzie di chi vive la vita di tutti i giorni. Dovremo fare tutti come i giapponesi per le strette di mano".