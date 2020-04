tmwradio Maresca: "La soluzione più semplice sarebbe rimandare tutto a settembre"

Enzo Maresca, ex centrocampista ed oggi collaboratore tecnico, reduce dall'esperienza al West Ham come vice di Manuel Pellegrini, ha parlato così nel corso della trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio dalla sua quarantena in Spagna: "Parlare di calcio adesso è faticoso: tra Spagna e Italia ci sono 40mila morti... Ora sono in Spagna, fino a gennaio lavoravo in Inghilterra e vedo che la situazione è simile, ovunque, a livello di emergenza. La soluzione più semplice per il calcio sarebbe sospendere e rimandare a settembre, ma le esigenze sono tante: fin quando si può è giusto provare a ripartire, altimenti arriveranno decisioni drastiche".