Marino (dt Udinese): "De Paul? A fine stagione vedremo. Fofana ricorda Pogba"

Ospite a TMW Radio, durante Maracanà, Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese. Ecco le sue parole:

Successo importante contro la Spal:

"Una vittoria fondamentale, la Spal aveva trasformato questa gara come un'ultima spiaggia per la salvezza. Siamo noi che abbiamo fatto la parte della Spal, chiudendo la partita il primo tempo. Non siamo mai stati vicini alla terz'ultima posizione. Alcuni pareggi prima del lockdown ci avevano penalizzato".

Cosa è successo a Lasagna?

"Lasagna? Nella prima parte di stagione ha avuto una crisi da astinenza rispetto ai suoi ruolini di marcia. Ma lo è stata dell'intera squadra, che difficilmente andava a rete. Ora dopo il lockdown si è sbloccato. C'è stata un po' di sfortuna in zona gol, ma capita agli attaccanti".

Qual è il futuro di De Paul?

"E' un giocatore totale, titolarissimo nella Nazionale argentina. La proprietà l'estate scorsa l'ha tenuto ancora. Di eventuali acquirenti ne parleremo solo a fine stagione".

Che finale di campionato dobbiamo aspettarci?

"Dobbiamo ancora continuare a combattere. La quota salvezza può arrivare a 39-40 punti, quindi chi non ci arriva non può sentirsi al riparo. Non consideriamo il nostro campionato terminato, anzi, puntiamo a zone più consone al nostro gioco, a quello che abbiamo espresso".

Sarà un mercato solo di scambi il prossimo?

"Nel periodo di lockdown ce lo siamo chiesti spesso. Le ultime operazioni, anche a grandi livelli, ci parlano di scambi tecnici e basati sui bilanci".

Gotti è una sua intuizione:

"Ha grandi doti tecniche. E' stato un grande supporto a livello tattico ai tecnici che c'erano e poi ha una grande capacità di relazionarsi con i calciatori, che oggi non è da tutti".

Un commento su Fofana:

​​​​​​​"Sta facendo ottime prestazioni e come qualità mi ricorda Pogba".

Che ne pensa di Conte?

"E' una persona molto intensa a livello di lavoro, pretende dai giocatori la stessa intensità che ci mette nelle cose che fa. Lo vedo come un dialogante ma autoritario".