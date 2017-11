TMW RADIO - Masiello: "Samp, Fiorentina e Torino le nostre rivali"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio in occasione del Premio Viareggio Sport: "È un enorme piacere per me ricevere questo premio da viareggino, sono davvero orgoglioso. Atalanta? Ci aspettavamo qualcosa in più, abbiamo perso punti per ingenuità con le partite in controllo. A grandi linee stiamo facendo quello che ci eravamo prefissati, siamo vicino alle prime 7 e in Europa League stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni. Dopo i sorteggi c'era preoccupazione, ma stiamo dimostrando di essere una squadra tosta".

Il gol in Europa League è la tua gioia più grande?

"Bello segnare alla prima presenza in Europa, il primo gol dopo 26 anni per l'Atalanta in Europa".

Qual è l'obiettivo stagionale?

"Siamo una squadra ambiziosa, vogliamo ottenere il massimo e continuare il ciclo positivo con Gasperini".

Quale dei tuoi compagni di squadra consiglieresti alle grandi squadre?

"Ci sono tanti ragazzi da seguire, ma direi Cristante e Caldara su tutti. Sono promettenti".

Ilicic cosa ha portato?

"Ha esperienza europea, è un giocatore importante per noi, ha grande talento. Ci sta dando una grande mano e speriamo continui così per farci fare il salto di qualità".

Quali sono le avversarie nella corsa all'Europa League?

"Sono tante, la Sampdoria viaggia a velocità elevate, poi ci sono anche Torino e Fiorentina".

Come cambia il modo di difendere con il Var?

"Io sono favorevole al suo utilizzo, bisogna stare più attenti. Ogni episodio può costare la vittoria o la sconfitta. Con il Var ci sono meno polemiche. L'attesa per la decisione si vive male, ma fa parte della novità".

Qual è la squadra che ti ha impressionato di più?

"La Sampdoria, ha tanta qualità e voglia di vincere, come noi l'anno scorso. L'Inter può dare fastidio a tutti".