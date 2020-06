tmwradio Massimiliano Benassi: "Muriel fortissimo, ma il peso sarà sempre il suo problema"

Massimiliano Benassi, portiere del Montevarchi, si è collegato con i microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto di ieri, parlando degli ex compagni Cuadrado e Muriel: "All'epoca erano proprio due ragazzini... Quando mi dissero che Muriel poteva fare la differenza, l'ho visto il primo giorno ed era dieci chili in sovrappeso. Questo è e sarà sempre il suo limite, ma appena gli ho visto toccare la palla ho visto movenze tipo Ronaldo il Fenomeno, faceva cose imbarazzanti a 18 anni. Cuadrado non aveva certi problemi fisici, invece, e la sua dote migliore era di essere molto veloce: nelle due fasi era avvantaggiato rispetto agli altri. Anche in fase difensiva, seppure avesse qualche problema tattico, fisicamente era più forte degli altri".