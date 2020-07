tmwradio Mauro: "Bei gol, ma brutta Juve. Kulusevski? Bisognerà trovargli un ruolo"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, parla così della Vecchia Signora e del momento che sta vivendo in campionato: "Si sono visti dei bei gol ma non la Juve. Fa fatica a esprimere le idee dell'allenatore. Il DNA della Juve è stato sempre questo, non un grande gioco ma capacità di gestire le partire e vincerle, cogliendo le occasioni. E' molto bravo, bisognerà trovargli il ruolo. Mi piace molto invece Malinovskyi. Se fossi una grande squadra, punterei su di lui. Ha tutto e fa anche gol. Il Torino vive una situazione particolare e deve stare molto attento. Il derby è una partitaccia ma la Juve non si può permettere di perdere punti. La Lazio ha fatto un campionato strepitoso, giocando bene. Sarebbe la vincitrice morale dello Scudetto".