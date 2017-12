TMW RADIO - Mertens: "Bravi e fortunati. Sorpreso dall'Inter? No"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

"Abbiamo gestito bene la partita, abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare così". Parola di Dries Mertens, che nel post partita di Torino-Napoli commenta la vittoria degli azzurri.

Lotta a tre con Inter e Juve per lo scudetto?

"No, c'è anche la Roma e ci sono altre squadre come la Lazio che stanno facendo bene. Noi dobbiamo guardare solo a noi".

Sorpreso dalla sconfitta dell'Inter?

"No, sappiamo tutti quanto valgano le altre. Anche noi con la Fiorentina non è che abbiamo giocato male".

Il Torino?

"Oggi abbiamo fatto noi la partita, abbiamo giocato il nostro gioco. Siamo stati fortunati a segnare subito, ma poi abbiamo gestito bene".