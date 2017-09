TMW RADIO - Micheletti: "Milan regina del mercato. Scudetto alla Juve"

Il calciomercato è terminato ed è tempo di dare i voti alle società italiane. Ecco le pagelle di Giorgio Micheletti, editorialista di Tuttomercatoweb.com, nel consueto appuntamento con ‘In Punta Di Penna’ su TMWRadio.

Il voto alla Juventus?

“In chiave Champions, l’arrivo di Matuidi fa passare il mercato della Juventus da 6+ a 7. Ma la distanza con le altre big europee è ancora tanta”

L’Inter e il Napoli?

“6+ all’Inter, è un’eterna incompleta. Anche se bisogna dire che non avrà le coppe quest’anno. Napoli senza voto, non ha fatto mercato. Ounas e Mario Rui non faranno vincere al Napoli lo Scudetto, ne vedo 7 consecutivi per la Juventus”

Il Milan?

“È la regina del mercato con 7 e mezzo. Ha comprato molto, Bonucci e Biglia dal punto di vista sono utili e di valore assoluto. Ho qualche perplessità sulla fase difensiva, non è stata impeccabile col Cagliari: ma siamo sempre all’inizio”.

Nell’ultimo giorno di mercato la Sampdoria si è scatenata: Strinic, Tonelli e Zapata.

“Gli acquisti della Sampdoria impongono a Giampaolo di fissare come obiettivo l’Europa. Zapata, Tonelli e Strinic sono ottimi giocatori. È vero che hanno perso alcune pedine importanti, ma vediamo cosa succede. C’è sempre un super Quagliarella lì davanti e Zapata sarà tanta roba, sopratutto con i cross di Strinic dalla sinistra”.

Le romane?

“La Lazio come sempre ha fatto quello che voleva, sia in entrata che in uscita, con un occhio fisso al bilancio. Va data la sufficienza: vedremo Inzaghi come lavorerà e cosa riuscirà a tirare fuori. La Roma? Ha perso Salah e ha preso Schick che non è un profilo uguale. Bisogna considerare che Di Francesco gioca in modo diverso da Spalletti, ma Salah ha risolto molte partite dei giallorossi lo scorso anno. Do un 6+, perché non so come Di Francesco possa lavorare nella piazza capitolina: è un mio grande dubbio”.

La Fiorentina?

“Ha fatto il mercato di disimpegno. Ha ceduto tutti i grandi, diminuendo il monte ingaggi e riducendo il valore della rosa anche in ottica della cessione della società. Sono arrivati molti giovani interessanti, di prospettiva. È un’incognita. Ci sono giocatori che mi entusiasmano come Eysseric, che però ha una soglia del dolore molto bassa: è molto francese in questo senso. Thereau molto bene. E Babacar che fine fa?. Per ottica societaria è un mercato da 8,5, mentre dal punto di vista sportivo è tra 5 e 6”.

Il Torino?

“Burdisso è un grande colpo, è di sicuro rendimento ed è arrivato a zero. Niang? Preso per accontentare un capriccio di Mihajlovic, è un alter ego di Ljajic spostato più in avanti, dove ci sono già Falque e Boye. Sufficienza abbondante, 6,5. Sette? No, è troppo”.

Chi ti ha deluso di più dal mercato?

“Il Napoli. Se io sono arrivato terzo in campionato, non posso andare con la stessa rosa per fare il salto anche in Europa. Mi sarei aspettato un mercato più in chiave europea. Il gioco è importante, ma sono i giocatori che alla fine ti fanno vincere e questi del Napoli non credo ce la faranno, nonostante si conoscano bene. Serviva un po’ di pragmatismo in più, anche perché le altre si sono tutte rafforzate”.

Domani c’è Spagna-Italia, che partita ti aspetti?

“Sangue, sudore e lacrime, sotto tutti i punti di vista. Rispetto agi altri anni la Spagna faccia meno affidamento al gioco e più alle invenzioni dei singoli e questo per le squadre di Ventura, sempre molto compatte, è un bene. Noi invece non abbiamo nessun fantasista che possa accendere il gioco e risolvere la partita. Verratti? Sì ma non è un match winner. Io non vinco con lui, vinco con Verratti e un altro. Forse l’asse con Insigne potrebbe far pendere la bilancia dalla nostra parte”.

La probabile formazione di Ventura?

“Se lo conosco bene, è difficile che nelle partite che contano cambi il modulo di base. Va sul sicuro e penso che partiranno titolari Immobile-Belotti, in un attacco a due. A partita in corso potrebbe anche variare, inserendo per esempio Insigne. La BBC in difesa? Riconosco la professionalità dei giocatori, ma credo che non ci sia più l’intesa di una volta. Quando c’è uno strappo, anche emozionale come quello tra Bonucci e la Juventus, i meccanismi possono cambiare”.