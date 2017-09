TMW RADIO - Milan, ag. Calabria: "Tante chiamate, anche dalla Premier"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il procuratore di Davide Calabria, Gianni Vitali, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. "Colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo ad Andrea Conti. In piccolo è successo a Calabria l'anno scorso, si fece male alla caviglia e stette fuori quattro mesi. Poi certo, sono molto contento per Davide, è stata una prestazione di livello e la squadra ha fatto bene".

Sul voto, 7.

"Per me era una partita così, l'avete vista nella maniera corretta, ha fornito una prestazione a tutto tondo. Ha fatto l'assist, una sponda di testa per la rovesciata di Bonaventura... ma è necessario dare continuità. Con la Lazio sei un somaro, con l'Udinese un fenomeno".

Sul sogno mondiale.

"Tutti noi dobbiamo sognare, se non lo facessimo non sarebbe una vita interessante. Poi non bisogna vivere di sogni. Tre giorni fa penso che non avrei mai sentito, da nessuno, questa domanda. Nel calcio esistono i campioni e gli ottimi giocatori. Solo i primi possono cambiare l'andamento della partita negativa. Il Milan a Roma ha sbagliato partita".

Sul Torino.

"Ho ricevuto diverse chiamate per lui, da differenti nazioni, anche da Premier League. Le offerte non sono mai arrivate, perché il Milan ha sempre messo il voto. Huddersfield e Brighton lo seguivano. Il Torino, l'ultimo giorno di mercato, ha fatto una telefonata... dopo la cessione di Zappacosta".

Su Antonelli.

"A breve lo rivedremo in campo, sarà a riposo qualche giorno per precauzione".