TMW RADIO - Milan, avv. La Scala: "Finalmente! Parole che non sentivo da anni"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

"Non so se i cinesi esistano o meno, ma per il momento hanno dimostrato di scegliere dei manager di qualità. C'è un amministratore delegato che ha visione, ci spiega tutto con chiarezza. Il Milan ha preso un ad di altissimo livello". Così l'avvocato Giuseppe La Scala, presidente dei piccoli azionisti del Milan, dopo l'Assemblea dei Soci andata in scena quest'oggi a Casa Milan. "Fassone - prosegue - ha risposto su ogni cosa, dai costi di struttura alla questione stadio. Oggi ha potenzialmente unificato il mondo milanista, è coerente e dice le cose come stanno. Speriamo duri".

C'è stata anche una vostra chiacchierata informale. Cosa vi ha detto?

"Il Milan sa perfettamente che per tornare competitivo deve rinforzare la squadra. Servono due-tre elementi giovani, ma già pronti. Ha parlato di investimenti come non se ne vedevano da anni, anche il prossimo anno il bilancio sarà negativo. Ma questa volta perché la prossima sarà una campagna significativa".

Cosa vi ha detto sul rinnovo del contratto di Donnarumma?

"Ha detto che farà tutto ciò che è ragionevolmente possibile per tenerlo al Milan. Detto ciò, questa società non è disposta ad assecondare richieste assurde. Si farà un'offerta a Donnarumma importante, come merita, ma si terrà conto anche dell'età e della politica degli ingaggi. C'è una società vera che esiste. Il Milan non potrà più essere trattato come negli ultimi anni".

Quindi c'è soddisfazione?

"Molta, più di quanto speravamo. Fassone ha mostrato grande autenticità. Dispiace che il Milan debba pagare il prestito al 7.7% di interessi, ma sono importi modesti rispetto ai possibili ritorni. I timori anche miei rispetto a un indebitamento possibile possono essere messi da parte: se il progetto c'è, questo indebitamento è sostenibile".