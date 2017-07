TMW RADIO - Milan, c'è una speranza per Aubameyang: nodo ingaggio

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Imago/Image Sport

Il Milan continua a sognare Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto raccolto da TMW Radio, dopo il no gabonese alle offerte dalla Cina, il club rossonero continua a vedere uno spiraglio per poter arrivare al calciatore. Speranza ovviamente complicata e legata soprattutto all'ingaggio del calciatore, peraltro cresciuto nel vivaio rossonero: non tanto quello che percepisce attualmente al Borussia Dortmund, quanto quello che le altre pretendenti, PSG su tutte, possono mettere sul piatto.