TMW RADIO - Milan, Rodriguez: "Bonucci un leader, sa come vincere"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

Ricardo Rodriguez, terzino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento organizzato per festeggiare il suo compleanno. Queste le sue parole raccolte da TMW Radio:

"Sono felice di essere qui, è un regalo molto bello e sono felice. Ora sono concentrato sulla partita di domenica, dovremo giocare bene per vincere. L'Europa League? Credo che abbiamo tutte le carte in regola per vincere il girone, siamo la squadra più forte. I primi mesi al Milan? L'arrivo in rossonero è stato uno dei giorni migliori della mia vita. Grazie a Dio sono qui, sto bene e ci sono tanti giocatori forti che mi hanno accolto nel migliore dei modi. Sono felice, darà il massimo per rendere felici i tifosi e per continuare a vincere tutte le partite. Ho sempre detto al mio agente che mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, mi piace l'Italia, e quando è arrivato il Milan ero molto felice. Ora sono qui e farò del mio meglio per fare un buon campionato e una buona Europa League. Sono felice di essere qui al Milan, voglio indossare questa maglia a lungo. Bonucci? È un ottimo capitano, ha esperienza ed ha vinto tantissimo. È un leader, sa come vincere. Difesa a 3 o a 4? Posso giocare con entrambi i moduli, decide il mister. I tifosi? Quando lo stadio è pieno ci dà molta forza, e quando è così diventa un'altra partita, facciamo il meglio per fare felice la gente e giocare bene. Lo stadio pieno ci aiuta molto. La difesa del Milan? Stiamo lavorando duro in questi mesi, credo che abbiamo buoni giocatori dietro e dobbiamo continuare così, abbiamo anche grandi giocatori per vincere tante partite davanti".