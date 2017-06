TMW RADIO - Minieri: "Antenucci? Pronto al rinnovo. Bonifazi parte col Toro"

Michelangelo Minieri, agente di Kevin Bonifazi, talento del Torino esploso nella SPAL di Semplici, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: "Bonifazi? E' uno che si è espresso su ottimi livelli e si parla molto di lui. Adesso tornerà a Torino e partirà per il ritiro con i granata. Rimarrà. Guerrieri? Ha doti importanti e credo in lui tantissimo. L'esperienza di Trapani rimane formatissima. Solo con gli errori si cresce. Adesso valuteremo con la Lazio quale sarà il suo futuro. Crecco? Siamo tornati alla Lazio a gennaio per richiesta del mister e del ds Tare. Questa è stata la riprova della stima del club nei suoi confronti, rispondendo con prestazioni positive. Per questo vorremmo continuare il percorso insieme. Bandinelli? Si è svincolato dal Latina, stiamo valutando le opportunità che ci sono. Sia in Serie A che in Serie B. Ci sono diverse opportunità e vogliamo capire qual è il percorso migliore. Antenucci rinnovo con la SPAL? Ancora non è ufficiale ma ci sono tutte le condizioni per continuare insieme. La SPAL è una società seria, c'è tutto per andare avanti".