Mirabelli: "Chi doveva spiegare il virus non ci ha capito nulla. Difficile fare previsioni"

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato anche della reazione del calcio all'emergenza Coronavirus: "Purtroppo il calcio deve soccombere a quello che è stato comunicato dalle autorità. Ricordo che, inizialmente, c'erano tanti politici ed esperti che pensavano fosse quasi un'influenza, senza troppi problemi. Da lì si è un po' sottovalutato, ma il calcio si sta adeguando alle direttive. La UEFA sta chiedendo di finire i campionati entro luglio così da finire la Champions per agosto, ma dall'altra parte il Ministro Spadafora dovrà comunicare quando sarà possibile riprendere: Lega Serie A e club rimangono nel mezzo, la situazione non è semplicissima. Vero che c'è un grande interesse nel concludere i campionati, non tanto per assegnare il titolo ma soprattutto per le posizioni Champions. Ognuno comunque ha i propri interessi. Forse si poteva pensare di stoppare, senza affrettare la ripresa e seguire la proposta di Galliani. Giochiamo due stagioni sull'anno solare e stiamo tutti più tranquilli. La realtà è che chi ci doveva spiegare il virus non ci ha capito nulla, e non è possibile fare previsioni. Gli errori di comunicazione sono normali".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.