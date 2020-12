tmw radio Mirabelli: "L'avversario dell'Inter è l'Inter stessa. Ha tutto per vincere lo scudetto"

L'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli a TMW Radio, ieri durante Maracanà, ha detto la sua sul prossimo calciomercato e non solo. Questo un estratto dell'intervista: "L'Inter? E' forte come organico, manca poco, ossia la serenità, che deve ritrovare Conte insieme alla società. Ha tutto per vincere questo Scudetto. L'avversario dell'Inter è l'Inter stessa. E' difficile fare mercato per una squadra del genere, già così forte. Rischi anzi di rompere qualche equilibrio".

Eriksen-Inter, è finita?

"A volte capita che dei grossi giocatori non si ambientino ed è meglio per tutti che si trovi una soluzione".