TMW RADIO - Montervino: "Napoli: se domenica non vince ecco i problemi"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato del momento del club di De Laurentiis a TMW Radio: "Onestamente il Napoli come prestazioni solo poche volte ha sbagliato, vedi Roma. Molte sono state buone o eccezionali, ma mai tali da far prendere provvedimenti al presidente. Se lo ha fatto ora, non vedo perché il calciatore debba prendere una posizione così forte. E' di cattivo gusto la decisione presa. Quando un datore di lavoro prende questa decisione, visto il momento particolare, io non vedo dov'è la cosa negativa. Avrei fatto capire alla squadra da capitano che era una prova di forza sbagliata. Era il primo ritiro che si faceva. Tutto dipenderà ora dalla partita di sabato. Se non si vince, ci potrebbe essere qualche problema".