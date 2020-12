tmw radio Montervino su Conte: "Da dirigente mi sarei arrabbiato, ma da lui me l'aspetto"

L'ex centrocampista Francesco Montervino, intervistato ieri da TMW Radio, ha parlato anche della gestione comunicativa di Antonio Conte, e di come avrebbe potuto reagire - da dirigente - qualora si fosse trovato al club nerazzurro: "(ride, ndr) Bella domanda. Da sanguigno quale sono, indubbiamente mi sarei arrabbiato molto. Io oggi però non sono nessuno per dire che l'avrei mandato via, e c'è anche da dire che da un allenatore come Conte me lo sarei aspettato, non è nuovo a certe dichiarazioni. Non so il perché, certo è che l'eliminazione brucia molto. Sarebbe stato meglio se avessero vinto e di là avessero fatto il biscottone... Invece di là hanno onorato il calcio, e tu hai fatto una prestazione così".