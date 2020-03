tmwradio Morace: "Stiamo dimostrando una grande civiltà"

Carolina Morace, ex calciatrice ed oggi allenatrice di calcio, ha lasciato alcune dichiarazioni su TMW Radio sul momento difficile che sta attraversando il nostro paese e il mondo del calcio.

Un commento sulla vittoria a tavolino della Germania femminile a causa del ritiro della nostra Nazionale per il Coronavirus?

“Il non risultato sportivo e l’averlo festeggiato denota che gli altri paesi non hanno la percezione di cosa sta succedendo. In momenti di difficoltà come questo festeggiare è assurdo”.

Come si è mosso il calcio italiano in risposta all’emergenza?

“Sono stati momenti di grande confusione per noi come paese. Non si capiva la gravità e il contagio. Si poteva evitare di far giocare alcune partite si e altre no. Io fermerei assolutamente tutto anche gli allenamenti”.

Come si è mossa l’Italia rispetto al resto dell’Europa?

“Da ciò che sento il picco del virus ci sarà a fine mese. Negli altri paesi non è stato ancora riconosciuto il problema. L’Italia sta dimostrando una grande civiltà e sta mostrando agli altri come contrastare il problema. La gente ha capito che in questo momento bisogna stare a casa”.

Un pensiero sul comportamento dei giovani in questo periodo?

“È chiaro che la responsabilità deve essere da parte di tutti. Bisogna usare tutti i mezzi di comunicazione. Noi abbiamo affrontato il problema nella maniera giusta. Noto un silenzio surreale e in giro non vedo nessuno”.

