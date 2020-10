tmwradio Mutti sulla Juventus: "Morata un finalizzatore, non so se vale Dzeko"

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intevista: "Morata è il profilo giusto per la Juventus? Ottimo giocatore ma secondo me non ha le qualità tecniche giuste rispetto a Dzeko o Suarez: è fisico, potente e veloce ma non ha la sensibilità degli altri due. Come centravanti è ottimo, ma è un finalizzatore e non so se vale Dzeko nella manovra. Ha sbagliato dei gol importanti, ma la Roma con lui davanti è bella da vedere".