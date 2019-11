TMW RADIO - Napoli: "Cagliari-Europa? Sì. Allegri torna presto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolò Napoli, allenatore, sulla stagione del Cagliari, sulla Juventus e su Allegri.

Il Cagliari ha iniziato alla grande la stagione...

"Il gruppo è omogeneo, giocano tutti per la squadra. Farà un'ottima stagione il Cagliari e lotterà fino alla fine per l'Europa League. In estate la società ha lavorato bene, sono arrivati giocatori di valori. Il club sta portando avanti un progetto buono e i risultati stanno dando ragione al presidente Giulini".

L'allenatore Maran è poco sponsorizzato mediaticamente....

"Non è il nome dell'allenatore che conta, ma il lavoro che fa con la squadra sul campo. E il suo si vede la domenica. Gli auguro di continuare così".

Ha sbagliato Ronaldo?

"Un campione deve essere sempre un esempio per tutta la squadra, in qualsiasi categoria. Ieri secondo me Ronaldo si è comportato in modo irrispettoso andando diretto negli spogliatoi e addirittura via dallo stadio prima della fine della partita. Vuole giocare tutte le partite, ha un carattere forte, ma alla fine decide sempre l'allenatore".

Quando giocavi con Allegri, ti aspettavi che potesse avere tutto questo successo?

"Era un ottimo giocatore, intelligente e sapeva giocare a calcio. Ha ottenuto grandi risultati da allenatore. Tra non molto troverà anche qualche altra squadra fuori dall'Italia".