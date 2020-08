tmwradio Napoli femminile, Goldoni: "Per me si tratta anche di una sorta di rinascita"

vedi letture

L'annata vissuta in nerazzurro non è stata delle più positive per Eleonora Goldoni, che non ha avuto lo spazio desiderato. Adesso però la giovane attaccante è pronta ed entusiasta di iniziare una nuova avventura con il Napoli. Queste le sue riflessioni durante la trasmissione "Tutto Calcio Femminile" su TMW Radio: "In me c'è la voglia di dimostrare sul campo. Di avere l'opportunità. Di poter dare il mio contributo alla squadra a livello tecnico tattico e alle compagne dal punto di vista morale e etico. È una sfida che ho voluto accettare. Per me si tratta anche di una sorta di rinascita perché comunque, posso dirlo senza peli sulla lingua, la scorsa stagione io non ho avuto modo di giocare tanto. Il mio obiettivo quest'anno è poter fare esperienza sul campo e poter fare bene. Sono sicura che in un ambiente del genere si può fare bene perché tutto il contorno lo permette. La scelta Napoli è stata dettata anche dal fatto di voler ricercare un nuovo capitolo, fatto di serenità, di passione, di tanto entusiasmo e voglia di fare. Questo mette in campo l'ambiente azzurro ed è questo che voglio mettere in campo io. Quindi posso dire di sentirmi già un pò come fossi a casa, mi sto trovando veramente bene".

Il focus di Eleonora si sposta poi sulla Nazionale maggiore di Milena Bertolini, impegnata nelle Qualificazioni all'Europeo 2021 in Inghilterra. "Se la Nazionale è un mio obiettivo? Assolutamente si! È uno dei miei obiettivi principali - spiega l'attaccante -. Ho avuto la fortuna di poterne far parte in passato anche se poi ho perso, a causa di un infortunio, la possibilità di andare a giocare il Mondiale in Francia. Io quest'anno voglio provare a riprendermela. E se non sarà quest'anno l'anno prossimo. La Nazionale per me rimarrà un obiettivo finchè non smetterò di giocare a calcio. Sarebbe una doppia maglia azzurra (ride)! In maglia azzurra ho partecipato alle Universiadi l'estate scorsa, peraltro giocate a Napoli. Anche quella è stata un'esperienza bellissima".