TMW RADIO - Napoli, Manolas: "Gara perfetta, abbiamo dato il massimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato in zona mista dopo il successo con il Liverpool:

"Abbiamo sofferto perché il Liverpool fa sempre tanto pressing. Ci siamo messi a tre dietro per fare girare la palla, a volte abbiamo fatto bene, altre volte abbiamo fatto male. Abbiamo fatto una partita perfetta, abbiamo dato il massimo: voglio fare i complimenti a tutti i miei compagni. Questa vittoria ci dà tanta fiducia, abbiamo voglia di continuare così: il cammino in campionato ed in Champions è ancora lungo. L'errore? Era una palla difficile, a volte capita: per fortuna Salah non ha segnato. Conta solo la vittoria per 2-0, non la sbavatura".