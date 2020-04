tmwradio Nappi: "Ci sono troppi ostacoli, la mia opinione è quella di chiudere tutto"

Marco Nappi, ex calciatore e tecnico, ha parlato a Maracanà, su TMW Radio, della possibile ripresa del campionato. Ecco un estratto dell'intervista: "Bisogna stare attenti. La mia opinione è quella di chiudere tutto. Oltre agli interessi economici, c'è soprattutto la salute, non solo dei giocatori ma di tutti quelli che gravitano nel mondo calcio. Ci sono ancora tanti, troppi ostacoli, per far ricominciare il campionato. Non è la solita influenza, è un virus che ha portato alla morte di tante persone, anche giovani che stavano bene. Prima dobbiamo tutelare la salute di tutti, e poi si potrà pensare di riprendere a giocare".

